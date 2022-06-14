ضبط وإخلاء 25 حاوية بين خطرة ومخالفة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

2022/06/14 | 16:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط وإخلاء (25) حاوية بين خطرة ومخالفة لشروط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمتابعة مباشر من قبل رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي واستناداً إلى الأمر الديواني المرقم (١٨) لسنة ٢٠٢٢ باشرت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي وبجهود مثابرة وتنسيق وتعاون مع إدارة الميناء بإخلاء (13) حاوية تحتوي على […]

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