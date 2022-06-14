الأعرجي ودانيلز يناقشان سبل دعم استراتيجية مكافحة التطرف العنيف

2022/06/14 | 16:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، مع نائب المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، اوغوشي دانيلز سبل دعم استراتيجية مكافحة التطرف العنيف.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي استقبل بمكتبه نائب المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، اوغوشي دانيلز، والوفد المرافق لها"، لافتا الى أنه "جرى خلال اللقاء، بحث تعزيز التعاون بين العراق ومنظمة الهجرة الدولية، وسبل دعم استراتيجية مكافحة التطرف العنيف".وأكدت دانيلز بحسب البيان، أن "من أولويات المنظمة الدولية للهجرة هو دعم انضمام العراق إلى مجلس الدول الأعضاء في المنظمة، ليأخذ دورا أكبر على أجندة المنظمة، ويكون مؤثرا وفاعلا"، مشيرة إلى أن "الحكومة العراقية بذلت جهدا كبيرا في أجندة الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية، لتذليل الصعاب واستمرار التعاون في برنامج عودة النازحين وإدارة مخيمات النزوح".من جانبه أشار الأعرجي، إلى أن "الحكومة العراقية تتعامل بشكل شفاف مع المنظمات الدولية، وترحب بأي جهد يدعم العراق فيما يتعلق بالمجالات الإنسانية، مؤكدا استمرار التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، لتذليل العقبات أمام التحديات التي تواجه مهامها الإنسانية".

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