المالية النيابية في كردستان تكشف حجم التزوير في رواتب الشهداء

2022/06/14 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة المالية النيابية في برلمان إقليم كردستان، الثلاثاء، حجم “الهدر”، و”التزوير” في “رواتب الشهداء والمعاقين” وأعلنت استرداد مبلغ 45 مليار دينار بعد تطبيق قانون الإصلاح.

هيفدار أحمد نائب رئيس اللجنة المالية في البرلمان، قال في تدوينة تابعها “ناس”، (14 حزيران 2022)، إن “154 شخصاً يتقاضون رواتب باسم نواب الوزراء والمحافظين وليس لهم مكان للعمل ضمن مؤسسات الحكومة”.

وأضاف، “تم تسجيل 984 شخصاً ضمن الشهداء و لم يكونوا كذلك”.

وتابع، “تم تسجيل 27834 شخصًا على أنهم معاقون وتلقوا رواتب وليسوا معاقين، وتلقى 4189 شخصاً، راتبين مزدوجين”.

وأضاف هيفيدار “أن تطبيق الإصلاح أعاد إلى الخزينة مبلغ 45 مليار دينار”.

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