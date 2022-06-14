ثقلفة الطبلة والزمارة والهيصة - سامى لبيب

2022/06/14 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامى_لبيب لماذا نحن متخلفون (94) .- المشهد البدئي عندما كنت فى المرحلة الإبتدائية كان لي نصيب طيب من فن الإلقاء والخطابة لأتصدر طابور الصباح منشداً بعض الشعارات والخطابات الخشبية عن الثورة والقومية العربية والإستعمار مقتبساً هذه الخطب من كتابات صحفية ومقولات الزعيم الخالد جمال عبد الناصر ..



لأتذكر قيام ناظرة المدرسة بالإشارة لي بالتوقف بعد كل فقرة لتطالب التلاميذ بالتصفيق لأستكمل بعدها وليتكرر ......





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