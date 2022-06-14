نيرون القرن الواحد والعشرون - عذري مازغ

2022/06/14 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عذري_مازغ يمكن أطفاء النار بالماء، بضربها بغصن اخضر حتى، لكن إطفاءها بالنار هي البلادة نفسها، تنتهي الحروب عادة بانتصار طرف وإذعان الطرف الآخر، وهذه كانت المعادلة في حرب أوكرانيا وروسيا، كانت الأطراف تهدف إلى انتصار وإذعان الطرف الآخر وهذا عادي لو كان الأمر يختص بدولة من العالم الثالث مع اخرى من نفس العالم، وعادة كانت هذه الحروب تقام بتحريض الأطراف القوية لذلك لم تكن نتائج الحرب مهمة للغاية يومكن أيديولوجيا ......





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