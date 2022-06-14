بيدرو سانشيز اليتيم . - سعيد الوجاني

2022/06/14 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني بيدرو سانشيز اليتيمPedro Sanchez l’orphelinهل خان Pedro Sanchez ملك اسبانية ؟ماذا حل ب Pedro Sanchez من لعنة ، حتى اصبح معزولا سياسيا في المجتمع السياسي الاسباني ؟ .يوم الأربعاء الماضي ، حل رئيس الحكومة الاسبانية السيد Pedro Sanchez بالبرلمان ، مستدعيا من قبل الفرق السياسية الممثلة بالبرلمان ، سواء من قبل الأحزاب المكونة للأغلبية الحاكمة ، او من قبل أحزاب المعارضة .



لتقديم توضيح ، ......





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