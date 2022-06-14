الاسبوع المقبل.. الحدود البرية العراقية تفتح أمام نحو 3 الاف زائر يوميًا بعد عامين من الاغلاق

2022/06/14 | 16:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية صادق حسيني عن الاتفاق مع العراق على تفويج 2500 زائر يوميا إلى العتبات المقدسة بالعراق عبر الحدود البرية، مبينا ان هذا العدد سيرتفع تدريجيا إلى 15 ألف شخص يوميا.

وقال حسيني في تصريح صحفي “لقد تقرر بموافقة المعنيين فتح الحدود البرية العراقية الأسبوع المقبل، بعد أن كانت قد أغلقت بسبب وباء كورونا”.

وأضاف: تم الاتفاق مع العراق على تفويج 2500 زائر يوميا إلى العتبات المقدسة بالعراق عبر الحدود البرية، وسيرتفع هذا العدد تدريجيا إلى 15 ألف شخص يوميا ومن المؤكد أنه سيكون هنالك عدد لافت خلال مراسم مسيرة الأربعين.

من جانبه قال وزير الثقافة حسن ناظم “كان من طلبات المعنيين بالحج والزيارة الإيرانية زيادة صلاحية اختبار PCR الذي تمت زيادته أيضًا إلى 30 يومًا حتى لا تواجه الزوار مشاكل خلال المناسبات الخاصة”.

وأشار ناظم إلى قرار الحكومة العراقية الأسبوع الماضي بإعادة فتح الحدود البرية أمام الزوار وقال إنه “بهذا القرار ستكون الحدود البرية مفتوحة أمام الزوار إلى جانب الحدود الجوية”.

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