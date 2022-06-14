"يُقدر قيادة الملك سلمان".. البيت الأبيض يؤكد زيارة بايدن للسعودية وتعليقاته اللاذعة "أصبحت من الماضي"

2022/06/14 | 16:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوف يقوم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسميًا بزيارة جدلية إلى المملكة العربية السعودية، إذ أكد البيت الأبيض أن جولة الشرق الأوسط الشهر القادم ستشمل زيارات إلى إسرائيل وكذلك الضفة الغربية أيضًا.

يحوم الجدل حول ما قاله بايدن كمرشح، إذ تعهد بمعاقبة المملكة وجعل ولي العهد السعودي منبوذًا بسبب عملية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.



تنضم إلينا الآن مراسلة CNN أرليت ساينز، مباشرة من البيت الأبيض لهذا الإعلان الرسمي.



أرليت، ماذا يقولون بالضبط؟

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