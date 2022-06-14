صالح يدعو الى معالجة المسائل في كركوك من خلال الدستور

2022/06/14 | 16:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم

الثلاثاء، ان كركوك يجب أن تكون

أنموذجاً للتعايش السلمي، وحسم المسائل

يكون عبر الدستور والحوار بعيدا عن

القيمومة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية

في بيان تلقته

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