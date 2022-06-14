نحمد الله على نعمة وجود المرجعية.. الكاظمي: علينا أن نتعلم مما جرى في السنوات الماضية

2022/06/14 | 16:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء

مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء

المنعقدة اليوم الثلاثاء:

نستذكر في مثل هذه الأيام سقوط مدينة

الموصل بيد عصابات "داعش" الإرهابية،

وهذه اللحظات تدعونا إلى الت

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