بالوثيقة.. الحكومة تعود لـ

2022/06/14 | 16:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء،

اليوم الثلاثاء، توضيحاً آخر، بشأن

تحديد سن تقاعد موظفي الدولة العراقية.

وأشارت أمانة مجلس الوزراء، في وثيقة

حصلت عليها وكالة نون الخبرية، إلى

"اعتماد كتاب وزارة ال

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