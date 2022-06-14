يتمتع بميزة فريدة.. خليفة عباس المحتمل يتحدث عن

2022/06/14 | 16:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المسؤول الفلسطيني البارز، حسين الشيخ (61 عاما)، الذي ينظر إليه بشكل متزايد على أنه خليفة محتمل لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (86 عاما) إن العلاقات مع إسرائيل ساءت لدرجة أن القادة الفلسطينيين لا يستطيعون العمل كالمعتاد، إلا أنه رغم ذلك أكثر المتعاملين معها

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