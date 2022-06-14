مهند قاسم يقود مواجهة السعودية وأستراليا في كأس آسيا تحت 23 عاماً

2022/06/14 | 16:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن الاتحاد الآسيوي بكرة القدم، عن طواقم تحكيم مباريات نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً.وسيقودُ الحكم الدوليّ (مهند قاسم) مباراةَ منتخبي السعودية وأستراليا التي تقام غداً الأربعاء ضمن الدورِ نصف النهائي للبطولةِ.ويضم الطاقم التحكيميّ للمباراةِ الدوليّ واثق مدلل حكماً مساعداً والدوليّ علي صباح حكماً لمنظومةِ الفار.وفي المباراة الثانية، سيواجه […]

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