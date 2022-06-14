“قد يلتقي الرئيس العراقي” السعودية تكشف تفاصيل زيارة جو بايدن.. وقمة 16 يوليو

2022/06/14 | 16:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

كشفت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيزور الرياض بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يومي 15 و16 تموز / يوليو المقبل.

وذكر بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) “بدعوة كريمة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التأريخية والشراكة الستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعوديةوالولايات المتحدة، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يومي 15 و16 تموز / يوليو 2022”.

وأوضح البيان “يلتقي بايدن خلال الزيارة بالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم”.

كما يتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني حضور الرئيس الأمريكي قمة مشتركة، دعا إليها العاهل السعودي لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وملك المملكة الأردنية الهاشمية ورئيس جمهورية مصر العربية ورئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، في يوم 16 تموز / يوليو 2022.

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