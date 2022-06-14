الحلبوسي ينهي زيارته الى المملكة الأردنية الهاشمية

2022/06/14 | 16:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أنهى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له أنهى زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية”.

والتقى الحلبوسي خلال زيارته العاهل الأردني عبد الله الثاني، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، كما التقى بنظيره الأردني عبد الكريم الدغمي ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونه”.

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