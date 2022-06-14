بمشاركة الكاظمي.. بايدن يحضر إقليمية في السعودية الشهر المقبل

2022/06/14 | 16:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن الديوان الملكي السعودي أن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيزور المملكة في 15 و16 تموز القادم.

وأكد الديوان الملكي أن "بايدن سيزور المملكة ويلتقي بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان".

وفي بيانه، قال الديوان الملكي السعودي، إنه "بدعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتعزيزا للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم الرئيس جوزيف بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية 15 و16 يوليو 2022، يلتقي خلالها بالملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم".

وأضاف الديوان الملكي: "كما يتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني حضور بايدن قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وملك المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبد الله الثاني، ورئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، ودولة رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، مصطفى الكاظمي، في يوم 17 ذي الحجة 1443هجري، الموافق 16 يوليو 2022".

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