مجلس الوزراء يتخذ قراراً يخص خريجي المجموعة الطبية

2022/06/14 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

نقابة الاطباء:

الف مبروك لابناءنا الابطال

مجلس الوزراء يوافق على استثناء خريجي المجموعة الطبية لعام 2021 من الموازنة.

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