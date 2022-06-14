تنفيذ حكم الاعدام بحق قتلة مصطفى العذاري في سجن الناصرية المركزي- عاجل

2022/06/14 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ حكم الاعدام بحق اربعة مدانين بالارهاب في سجن الناصرية المركزي (الحوت)، بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) انه "تم تنفيذ حكم الاعدام بحق اربعة مدانين بالارهاب ثلاثة منهم مدانين بمقتل الجندي مصطفى العذاري وهم من سكنة الفلوجة”.

واشار الى ان "جميعهم من الجنسية العراقية وتم تنفيذ الاعدام بعد اكتساب الدرجة القطيعة".

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