الاعمار تعلن إنجاز 70% من اعمال مشروع ماء قضاء الدجيل

2022/06/14 | 16:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الاعمار الاسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، 70% من اعمال مشروع ماء قضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين، بطاقة تصميمية تبلغ 4000 م3/الساعة.وذكر المركز الاعلامي بالوزارة، في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “المشروع سيُسهم في سد احتياجات اهالي القضاء والقرى المجاورة له من الماء الصالح للشرب، ويتكون من اربعة أحواض ترسيب […]

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