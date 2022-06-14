هل دفع سعر الوقود بايدن إلى لقاء محمد بن سلمان؟ شاهد رد كيربي لـCNN

2022/06/14 | 16:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، في مقابلة مع شبكة CNN، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه “سيلتقي مع القادة في جميع أنحاء العالم إذا كان ذلك في مصلحة الشعب الأمريكي”، وذلك على ضوء سؤال مذيعة شبكتنا له عما إن كان بايدن سيجري محادثات رسمية مع محمد بن سلمان إذا لم يكن سعر الوقود يساوي 5 دولارات للغالون.

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