شرف الخصومة ومبادئ العمل السياسي الوطني. - عباس علي العلي

2022/06/14 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي يتوهم من يظن أن العمل السياسي الوطني بعنوانه الجامع في أي مرحلة ربما لا تحكمه الضوابط والأخلاقيات والمثل والفضائل بالضرورة، وأنه مجرد انصياع حتمي للمصالح والتوجهات الفكرية لفئة أو مجموعة من الناس تمثل توجها أو ذات أهداف محددة تعمل على تحقيقها بناء على قواعد سابقة وربما توجهات أيديولوجية محددة، هذا المفهوم الليبرالي للسياسة يضع الغايات فوق القيم والنتائج فوق المناهج لأنه يؤمن بالنهاية بأن الغلبة وا ......





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