- احمدي خاني - : رائد النهضة القومية الكردية - صلاح بدرالدين

2022/06/14 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صلاح_بدرالدين " احمدي خاني " : رائد النهضة القومية الكردية يجمع العلماء ، والمفكرون ، والمؤرخون على أن " القومية الأوروبية " كفكر سياسي جاءت من الثورة الفرنسية ( ١-;-٧-;-٨-;-٩-;- ) ، والتي حملت المبادئ الثلاثة : العدالة – الاخوة – المساواة ، وبعدها بماءتي عام تبنت هيئة الأمم المتحدة مبادئ حقوق الانسان ، أما نشوء مفهوم الحركة القومية فيعود إلى الفترة الزمنية الواقعة في أوائل القرن التا ......





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