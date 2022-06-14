2022/06/14 | 17:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب الآسيوي أكبر فوز على نظيره المصري في تاريخ المواجهات بينهما.

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