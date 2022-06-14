انسحاب التيار الصدري..مناورة ام تكتيك؟!

2022/06/14 | 17:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / قاسم الغراوي || لايمكن ان ننكر ما للتيار الصدري من تاثير شعبوي وتاثير سياسي على حد سواء ، وهو رقم صعب في المعادلة السياسية وفي تشكيل الحكومات ، وغالبا مايكون الفائز المتصدر للانتخابات لكنه في هذه المره اخذ منحى اخر وموقف يختلف عن سابقاتها من المواقف.فقد اصر السيد مقتدى الصدر على حكومة […]

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