الأعرجي ودانيلز.. يبحثان تعزيز التعاون بين العراق ومنظمة الهجرة الدولية

2022/06/14 | 17:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

ناقش مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، مع نائب المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، أوغوشي دانيلز، سبل دعم ستراتيجية مكافحة التطرف العنيف.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أن “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي استقبل بمكتبه نائب المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، اوغوشي دانيلز، والوفد المرافق لها”، وجرى خلال اللقاء، بحث تعزيز التعاون بين العراق ومنظمة الهجرة الدولية، وسبل دعم استراتيجية مكافحة التطرف العنيف”.

وأشار الأعرجي الى أن “الحكومة العراقية تتعامل بشكل شفاف مع المنظمات الدولية، وترحّب بأي جهد يدعم العراق فيما يتعلق بالمجالات الإنسانية”، مؤكدا على “استمرار التعاون مع المنظمات الدولية للهجرة، لتذليل العقبات أمام التحديات التي تواجه مهماتها الانسانية”.

وأكدت دانيلز بحسب البيان، أن “من أولويات المنظمة الدولية للهجرة هو دعم انضمام العراق إلى مجلس الدول الأعضاء في المنظمة، ليأخذ دورا أكبر على أجندة المنظمة، ويكون مؤثرا وفاعلا”، مشيرة إلى أن “الحكومة العراقية بذلت جهداً كبيراً في أجندة الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية، لتذليل الصعاب واستمرار التعاون في برنامج عودة النازحين وإدارة مخيمات النزوح”.

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