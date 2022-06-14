نسبة الاصابة في العراق ترتفع إلى نحو الضعف بالتزامن مع ارتفاع 100% بالامارات.. هل بدأت الموجة الخامسة؟

2022/06/14 | 17:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

بدأت نسبة الاصابة بكورونا بالارتفاع الى 5% منذ أيام، بعد ان كانت مستقرة عند 3% طوال الاشهر الماضية، فيما يتزامن هذا الارتفاع مع موجات فعلية بدأت في بعض الدول منها الامارات، مايطرح تساؤلات ومخاوف عن ظهور موجة جديدة لكورونا في العراق.

واظهر الموقف الوبائي المعلن من الوزارة اليوم الثلاثاء، تسجيل 344 اصابة جديدة باجراء 6854 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة تبلغ 5%، بعد ان كانت عند 3% طوال الاشهر الماضية، الامر الذي يشي ببدء بوادر لموجة وبائية جديدة هي الخامسة.

وبارتفاع نسبة الاصابة من 3 إلى 5%، فهذا يعني انها ارتفعت لمايقارب الضعف.

وفي السياق، أعلنت الإمارات تشديد الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بما في ذلك التشديد على ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، بعد ارتفاع في الإصابات بنسبة أكثر من 100% في أسبوع واحد.

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