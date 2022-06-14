طاقم عراقي يقود مباراة أولمبي السعودية وأستراليا

2022/06/14 | 17:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مهمة قيادة مباراة السعودية وأستراليا، في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما، غدا الأربعاء، إلى الحكم العراقي مهند قاسم.ويشارك من العراق في إدارة هذه المباراة، بجانب مهند قاسم، المساعد واثق مدلل، فيما تم إسناد مهمة حكم منظومة الفار إلى الدولي علي صباح.

ويعد مهند قاسم، من حكام النخبة في آسيا والعراق، وسبق له المشاركة في إدارة العديد من المباريات المهمة في البطولات العربية والآسيوية.

وعلى صعيد متصل، أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي، أن الحكم المساعد أحمد صباح تم تعيينه ضمن طاقم التحكيم لإدارة مباراة أفغانستان وكمبوديا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023

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