تحليل: ماذا يعني انسحاب الصدر من البرلمان وإلى أين يتجه العراق؟

2022/06/14 | 17:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 8 أشهر من الشلل السياسي، أمر صانع ملوك السياسية العراقية كتلته بالانسحاب من البرلمان.

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