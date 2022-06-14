الإطار والتيار أمام مصير مشترك ..!

2022/06/14 | 17:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / إياد الإمارة || أنا إطاري الهوى كنتُ ولا أزال مع قواه التي أتفق مع بعضها وأختلف مع آخر منها وأتقاطع في بعض الأحيان مع “بعضها”.أنا مع الإطار وأنتقد بعض ادائه وأكتبُ في ذلك لستُ خائفاً ولا متردداً ولا وجلاً..“بعض” ما في الإطار لا يرضيني وهذا أمر طبيعي جداً.ولستُ ضد التيار […]

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