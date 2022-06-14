2022/06/14 | 17:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط وإخلاء 25 حاوية بين خطرة ومخالفة لشروط الاستيراد، في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وقال المتحدث الرسمي بإسم الهيئة علاء الدين القيسي لوكالة خبر برس (واخ)، إنه “بمتابعة مباشرة من رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي، واستناداً إلى الأمر الديواني المرقم (18) لسنة 2022 باشرت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، وبجهود مثابرة وتنسيق وتعاون مع إدارة الميناء بإخلاء (13) حاوية تحتوي على (مواد كيميائية خطرة) متروكة تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء، حيث تم نقلها بحراسة كمركية إلى مكان مخصص بعيد عن المناطق السكنية والمنشآت الحيوية”.

وفي السياق ذاته أوضح القيسي، أنه “ومن خلال تدقيق المنفيست للحاويات المتأخرة والحاويات المخفية تم ضبط (12) حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، تحتوي على (أدوات لصناعة الأدوية، وملابس، وصحيات، وأدوات احتياطية مستعملة لعجلات الحمل، ومعمل متكامل ورول نايلون)”، موضحا ان “جميع المواد تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط حاويات مخالفة لشروط الإستيراد في ميناء أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط حاويات مخالفة لشروط الإستيراد في ميناء أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).