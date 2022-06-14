نص قصير من كتاب: -ورقات من دفاتر ناظم العربي الكتاب الأول - - بشير الحامدي

2022/06/14 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_الحامدي ورقات من دفاتر ناظم العربي هو الكتاب الأوّل من ثلاثية سينشر جزآها المتبقّيان لاحقا.



هو نصّ لا هو بالسيرة ولا هو بالرّواية ولا هو بالقصّة ولا هو بالشّهادة إنّه بكلّ بساطة حكاية لا تدخل تحت سلطة أيّ جنس من هذه الأجناس الأدبيّة ولا تُسلِّمُ بأن تُرى في غير مرآة الكتابة التي لا تخضع للتّصنيفّ.



إنّه نوع من الكتابة المتمرّدة المتفجّرة التى تخرج عن سلطة كاتبها وتعصيه.



ورقات من دفاتر ناظم العربي ـ الكتاب ......





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