2022/06/14 | 17:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -T_GQJtvudw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تفاصيل صادمة.. سطو مسلح على "طفل" داخل متجر لبيع الهواتف في بغداد الجديدة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تفاصيل صادمة.. سطو مسلح على "طفل" داخل متجر لبيع الهواتف في بغداد الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).