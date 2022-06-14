2022/06/14 | 17:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tglBy-GG4xM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراقبون لوان نيوز: اللجوء الى حل البرلمان واعادة اجراء الانتخابات هو السيناريو الاقرب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراقبون لوان نيوز: اللجوء الى حل البرلمان واعادة اجراء الانتخابات هو السيناريو الاقرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).