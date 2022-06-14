الشيباني يكشف عن المبالغ المخصصة لدعم الأمن في سنجار

2022/06/14 | 17:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الاتصالات، اركان الشيباني خلال مؤتمر صحفي: تخصيص 1.5 مليار دينار لدعم الأمن في سنجار وزير الاتصالات: تخصيص 6.5 مليار دينار لاستقدام الفرق الأجنبية لمستشفى ابن سينا لمعالجة المرضى وزير الاتصالات: تخصيص 500 مليون دينار لتكاليف مؤتمر منتدى الحضارات العريقة الذي سيعقد في بغداد وزير الاتصالات: تخصيص 25 مليون دولار لتوفير الدعم اللوجستي لطائرات وزارة […]

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