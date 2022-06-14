وفاة.. الصحة واحدة تسجل إرتفاع الاصابات بفيروس كورونا

2022/06/14 | 17:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

سجلت وزارة الصحة، 344 إصابة بفيروس كورونا خلال موقفها الوبائي الخاص بجائجة كورونا، اليوم الثلاثاء 14 حزيران 2022.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إنها “سجلت كذلك 154 حالة تعافٍ من الفيروس ووفاةً واحدة”.

وأضاف، أن “عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة الماضية بلغ 12765 متلقياً”.

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