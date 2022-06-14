2022/06/14 | 17:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العربي لبناء الاجسام، عن رصد جوائز مالية وعينية في البطولة العربية الـ22.وقال المنسق الاعلامي للاتحاد العربي هسام الواني في بيان إن “البطولة العربية ستقام في محافظة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية ولأول مرة سترصد جوائز مادية للمراكز الثلاث الأولى من كل وزن او طول في كل فئة من فئات البطولة”.وبين […]

ظهرت المقالة لأول مرة بالتاريخ..



جوائز مالية وعينية في البطولة العربية لبناء الاجسام أولاً على ايرث نيوز.

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