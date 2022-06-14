بالصورة.. سقوط منظومة كاميرات أثر حادث سير في بغداد

2022/06/14 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تنشر (بغداد اليوم) صورة توضح سقوط إحدى منظومة الكاميرات في العاصمة بغداد.

وتظهر في الصورة سقوط منظومة الكاميرات في ساحة ميسلون ببغداد أثر حادث سير.

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