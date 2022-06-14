"الانهيار قريب".. عضو جديد يعلن انسحابه من حركة أمتداد

2022/06/14 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن عضو الامانة العامة وأحد مؤسسي حركة إمتداد حيدر حواس الأعرجي، اليوم الثلاثاء، انسحابه من الحركة.

وقال إعلام الأعرجي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "منذ اطلاق حركة امتداد التي وصفناها امتداد للتضحيات الجسام التي قدمها الشعب العراقي في ثورة تشرين وما قبلها من تضحيات لرسم مستقبل افضل لهذا البلد والشعب ،عملنا جاهدين لأجل المصلحة العامة وتصحيح مسار البلد للأفضل وبعد مرور ستة اشهر على وصول كتلة إمتداد النيابية الى البرلمان ،وبدورنا كمؤتمنين على هذا المشروع من موقع المسؤولية عملنا على تطبيق العهود التي طرحناها في برنامج الحركة الانتخابي وأخذ الدور المعارض الحقيقي ، الا انني شخصيًا صدمت بجملة من المخالفات الكبيرة التي لا تتفق مع المبادئ وما طرحناه لجمهورنا قبل الانتخابات و كذلك الأداء الضعيف للكتلة الذي يلبي حجم التضحيات التي ازهقت بالاحتجاجات الاخيرة، عملت بدوري على تصحيح الاخطاء لكن لم استطع لأسباب كثيرة" .

وأضاف "و عليه اعلن استقالتي من حركة امتداد".

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