سرايا السلام تتبرأ من ثلاثة أشخاص (وثيقة)

2022/06/14 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأصدرت سرايا السلام، اليوم الثلاثاء، اعلان بالبراءة من ثلاثة عناصر ومقاطعتهم في محافظات الديوانية وذي قار وميسان.

وذكرت وثيقة صادرة عن الإدارة العامة للسرايا حصلت عليها (بغداد اليوم): "لمقتضيات المصلحة العامة تقرر اعلان البراءة من كفاح صباح من محافظة الديوانية، وعقيل حسن اللامي من ميسان وعلي ذياب المطيري من ذي قار، وعلى افراد سرايا السلام البراءة منهم ومقاطعتهم والبراءة من أعمالهم المسيئة والوقحة".فيما يلي نص الوثيقة:

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