2022/06/14 | 17:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أكد الشيخ احمد الدليمي احد شيوخ ووجهاء الانبار، الثلاثاء، أن الحلبوسي يتعرض لأكبر موجة انتقادات علنية من قبل قيادات امنية ومواطنين من مختلف الشرائح في المحافظة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يتعرض لانتقادات علنية من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار.. انتقادات علنية للحلبوسي من الانباريين والقيادات الأمينة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار.. انتقادات علنية للحلبوسي من الانباريين والقيادات الأمينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).