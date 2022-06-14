توضيح قانوني لآلية سحب الاستقالة من البرلمان أو العدول عنها

2022/06/14 | 17:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الية سحب الاستقالة اوالعدول عنها في القانون …..…………..١.هناك فرق بين الموظف الذي هو عهدت اليه الوظيفة العامة… وفق المادة ٢ من قانون الخدمة المدنية ٢٤ لسنة ١٩٦٠…..وبين المكلف بخدمة عامة والذي هو عهدت اليه خدمة عامة مثلا النواب في البرلمان يعتبرون مكلفين بخدمة عامة ..وفق المادة ١٩ من قانون العقوبات العراقي.….٢.الاستقالة […]

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