دولة عربية تخسر 1.1 مليون برميل نفط يوميا

2022/06/14 | 17:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال وزير النفط الليبي محمد عون، إن ليبيا تخسر إنتاجها النفطي بمعدل 1.1 مليون برميل يوميا، بسبب إغلاق معظم حقول النفط في البلاد.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وأُغلق حقل الشرارة، أكبر حقول ليبيا، الشهر الماضي، مع حقل “الفيل”، حيث أفادت تقارير أن مجموعات تابعة لبرلمان الشرق […]

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