الخلاف البحري اللبناني الإسرائيلي.. المبعوث الأميركي يرد على

2022/06/14 | 18:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية، آموس هوكستين، في مقابلة مع برنامج "المشهد اللبناني"، على قناة "الحرة"، أن زيارته إلى بيروت تأتي في سياق جولة جديدة يستمع فيها إلى الحكومة اللبنانية.

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