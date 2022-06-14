توجيه من الكاظمي يخص المتعاقدين في الوزارات تمهيداً لتثبيتهم

2022/06/14 | 18:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء ، مصطفى الكاظمي الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة، اليوم الثلاثاء، بالإسراع في إعداد جرد بأسماء المتعاقدين ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين تمهيداً لتثبيتهم، شرط التأكد من توافر التخصيصات المالية اللازمة دون طلب تخصيصات مالية إضافية؛ وذلك إنصافاً لشريحة العقود والأجراء اليوميين، ولغرض النهوض بمستواهم المعيشي […]

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