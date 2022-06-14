حكم السجن المؤبدعلى المجرم في تورنتو وعلى كاتبة امريكية - جاكلين سلام

2022/06/14 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاكلين_سلام نساء ورجال وضحايا الكراهية والعنف، وحكم بالمؤبد يوم 13 جزيران 20221- حكم اليوم من قبل المحكمة العليا في تورنتو بالسجن المؤبد على القاتل الكس ميناسيان، ولا يحق له التماس العفو إلا بعد 25 سنة.



لماذا؟ في صيف عام 2018، في شمال مدينتنا ، تورنتو، ذهب الشاب المدعو ( الكس ميناسيان) كندي من أصل فارسي لاستئجار سيارة كبيرة( Vanوعبر بها في ساحة مزدحمة بالنساء بقصد قتل أكبر عدد ممكن من النساء.



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