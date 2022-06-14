2022/06/14 | 18:05 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "معركة بالكراسي" وأعمال شغب وإصابات في ملعب الشعب الدولي.. وعراقية تعترف أنها خدعت زوجها وسحرته) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: cKpS9o0seQ4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "معركة بالكراسي" وأعمال شغب وإصابات في ملعب الشعب الدولي.. وعراقية تعترف أنها خدعت زوجها وسحرته) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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