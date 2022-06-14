نائب سابق يطرح خيارين امام القيادات في الاطار التنسيقي للخروج من الازمة السياسية

2022/06/14 | 18:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طرح النائب السابق محمد اللكاش، اليوم الثلاثاء، خيارين امام اصحاب القرار في الإطار التنسيقي للخروج من الازمة السياسية، مضيفا اما الذهاب الى البرلمان لتغيير مجلس المفوضين وتعديل قانون الانتخابات وتحديد موعد لإجرائها او الذهاب الى الفوضى التي يسعى اليها أعداء اتباع اهل البيت.وقال اللكاش في بيان تلتقه ايرث نيوز، انه “على اصحاب […]

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