بـ40 مليون يورو.. بايرن ميونخ يقدم عرض ثالث لليفربول للحصول على ماني

2022/06/14 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يستعد نادي بايرن ميونخ، لتقديم عرض ثالث إلى ليفربول، لضم المهاجم السنغالي ساديو ماني، مقابل 40 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الثلاثاء، أن إدارة البايرن وافقت على تقديم عرض يتضمن حصول ليفربول على 35 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى بناء على مشاركات وأداء اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن ماني، 30 عامًا، اتفق بالفعل مع بايرن على أن يكون انتقاله للفريق، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات.

وكان ماني قد انتقل إلى ليفربول في 2016، ويمتد عقد اللاعب حتى نهاية الموسم المقبل.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن بايرن قدم عرضين لليفربول، أقل في القيمة، لكن النادي الإنجليزي رفض كليهما.

ويرغب بايرن في ضم ماني في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل سيرج نابري وروبرت ليفاندوفسكي مع الفريق البافاري.

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