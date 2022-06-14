تفاصيل اتهام FBI للجنرال الأمريكي جون آلن بانتهاك قوانين الضغط السياسي لصالح قطر

2022/06/14 | 18:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقال الجنرال الأمريكي المتقاعد جون آلن من منصبه كرئيس لمعهد "بروكنغز"، الأحد الماضي، وسط تحقيق فيدرالي بشأن ما إذا كان قد مارس ضغوطا سياسية على الحكومة الأمريكية نيابة عن قطر خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

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