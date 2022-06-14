الكهرباء: سيتم تسديد مستحقات الغاز الإيراني خلال يومين

2022/06/14 | 18:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، تسديد مستحقات الغاز الإيراني عن العام 2020 خلال يومين، فيما أثنت على دور الحكومة والبرلمان الداعم لها في هذا الملف.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إنه "بالوقت الذي كانت فيه وزارة الكهرباء تُشعر الحكومة ومجلس النواب والرأي العام بضرورة سداد مستحقات الغاز الإيراني عن العام 2020 والتي لم تدفع بسبب عدم إقرار الموازنة في ذلك الحين، فإننا نعلن اليوم إنه سيتم خلال يومين سداد تلك المستحقات عن العام المذكور لمنع تقليل كميات الغاز المتدفق ووفق السياقات المعتمدة".

وأضاف، أن "مشكلة مستحقات الغاز متراكمة من الحكومات السابقة والتي تحملتها الحكومة الحالية حيث اضطلعت بمهمة حلحلة المشاكل وسعت لإيجاد حلول من خلال الاقتراض لسداد مستحقات الجانب الإيراني".

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